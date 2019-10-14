Эдди Хирн назвал следующего противника Усика

14.10.2019 15:00

Промоутер Эдди Хирн рассказал о дальнейших перспективах Александра Усика, выигравшего 12 октября свой первый бой в супертяжелом весе, сообщает NewsOne.

"Он должен сразиться с победителем реванша Джошуа и Руиса. Это то, что я ему обязан сделать. Я не думаю, что он проведет еще один бой в этом году. Такие ребята не выходят в ринг каждые пару месяцев. Думаю, что Усик полетит в Саудовскую Аравию и понаблюдает за реваншем", - заявил промоутер.

Хирн отметил, что победитель этого боя должен выбрать, с кем проводить защиту - с украинцем или с претендентом на пояс IBF Кубратом Пулевым.