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Эдди Хирн назвал следующего противника Усика
14.10.2019 15:00
Промоутер Эдди Хирн рассказал о дальнейших перспективах Александра Усика, выигравшего 12 октября свой первый бой в супертяжелом весе, сообщает NewsOne.
"Он должен сразиться с победителем реванша Джошуа и Руиса. Это то, что я ему обязан сделать. Я не думаю, что он проведет еще один бой в этом году. Такие ребята не выходят в ринг каждые пару месяцев. Думаю, что Усик полетит в Саудовскую Аравию и понаблюдает за реваншем", - заявил промоутер.
Хирн отметил, что победитель этого боя должен выбрать, с кем проводить защиту - с украинцем или с претендентом на пояс IBF Кубратом Пулевым.
Теги: промоутер, Александр Усик, противник
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