Ястремская на Кубке Кремля обыграла действующую чемпионку Касаткину

16.10.2019 09:30

Действующая чемпионка турнира Кубок Кремля Дарья Касаткина проиграла в первом круге соревнований украинской теннисистке Даяне Ястремской, сообщает РБК-Украина.

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4. Для теннисисток это был первый очный поединок.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.