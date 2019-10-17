Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

В США умер боксер, нокаутированный в андеркарде Усика

17.10.2019 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США умер боксер, нокаутированный в андеркарде Усика

27-летний американский боксер Патрик Дэй (17-4-1, 6 КО) умер в больнице от травм, полученных в бою против соотечественника Чарльза Конуэлла (11-0, 8 КО), который проходил в андеркарде поединка Александра Усика (17-0, 13 КО) в рамках вечера бокса в Чикаго, сообщает XSPORT.ua.
После жесткого поражения нокаутом Дэй был доставлен в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. По дороге он перенес судороги и впал в кому, после чего его сразу прооперировали. Боксер так и не приходил в сознание.



Теги: бокс, кома, нокаут, Александр Усик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх