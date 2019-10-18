Анонс и прогноз на бой Александр Гвоздик – Артур Бетербиев

18.10.2019 09:00

В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии пройдет объединительный бой в полутяжелом весе. На ринге сойдутся чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик из Украины (17–0, 14 KO) и обладатель аналогичного пояса по версии IBF Артур Бетербиев из России (14–0, 14 KO). Победитель поединка получит два чемпионских пояса, сообщает Sport.ua.

Коэффициенты букмекеров на боксеров примерно одинаковы. Маленьким фаворитом, все-таки, является украинец Гвоздик (возможно, за счет небольшого перевеса в антропометрии). Для него Бетербиев станет самым сильным соперником в профи-карьере.

Любопытно, что Гвоздик и Бетербиев встретятся на ринге уже не в первый раз. Первый их поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году, и тогда Гвоздик досрочно проиграл техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы носа.