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Анонс и прогноз на бой Александр Гвоздик – Артур Бетербиев

18.10.2019 09:00
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Анонс и прогноз на бой Александр Гвоздик – Артур Бетербиев

В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии пройдет объединительный бой в полутяжелом весе. На ринге сойдутся чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик из Украины (17–0, 14 KO) и обладатель аналогичного пояса по версии IBF Артур Бетербиев из России (14–0, 14 KO). Победитель поединка получит два чемпионских пояса, сообщает Sport.ua.
Коэффициенты букмекеров на боксеров примерно одинаковы. Маленьким фаворитом, все-таки, является украинец Гвоздик (возможно, за счет небольшого перевеса в антропометрии). Для него Бетербиев станет самым сильным соперником в профи-карьере.
Любопытно, что Гвоздик и Бетербиев встретятся на ринге уже не в первый раз. Первый их поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году, и тогда Гвоздик досрочно проиграл техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы носа.



Теги: бокс, прогноз, Александр Гвоздик, анонс
 
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