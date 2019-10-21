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Назван диагноз Гвоздика после боя с Бетербиевым
21.10.2019 09:15
Украинского боксера экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика выписали из больницы Темплского университета в Филадельфии, после двух ночей там. У него легкое сотрясение мозга, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Все выяснилось, - рассказал Тедди Атлас, тренер Гвоздика. - Кровоизлияния в мозг нету. Слава Богу, врачи говорят, у него только незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок. Мы должны были удостовериться".
19 октября Гвоздик проиграл бой Бетербиеву после трех нокдаунов в 10 раунде и потерял чемпионский титул.
После поединка украинского боксера госпитализировали. Врачи сделали несколько снимков и предложили Гвоздику остаться в больнице еще на сутки.
Теги: бокс, Александр Гвоздик, диагноз
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