"Шахтер "- "Динамо" Загреб. Прогноз и анонс на матч

22.10.2019 09:15

Сегодня донецкий "Шахтер" примет загребское "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2019/20, сообщает Sport.ua.

Победа одной из команд в этом матче может стать очень важным шагом ко второму месту в группе.

Букмекеры фаворитом матча считают "Шахтер". Коэффициент на победу хозяев – 1,77, на "Динамо" - 5,30. Вероятность ничьи – 3,74.

Игра состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Начало матча - в 19:55. Прямую трансляцию поединка проведет телеканал "Футбол 1".