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"Шахтер "- "Динамо" Загреб. Прогноз и анонс на матч
22.10.2019 09:15
Сегодня донецкий "Шахтер" примет загребское "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2019/20, сообщает Sport.ua.
Победа одной из команд в этом матче может стать очень важным шагом ко второму месту в группе.
Букмекеры фаворитом матча считают "Шахтер". Коэффициент на победу хозяев – 1,77, на "Динамо" - 5,30. Вероятность ничьи – 3,74.
Игра состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Начало матча - в 19:55. Прямую трансляцию поединка проведет телеканал "Футбол 1".
Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", анонс
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