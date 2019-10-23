Последние новости раздела
- "Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)09:45
- "Шахтер "- "Динамо" Загреб. Прогноз и анонс на матч09:15
- Назван диагноз Гвоздика после боя с Бетербиевым09:15
- Анонс и прогноз на бой Александр Гвоздик – Артур Бетербиев09:00
- Зинченко сделал предложение своей девушке на футбольном поле12:51
- В США умер боксер, нокаутированный в андеркарде Усика10:15
- Ястремская на Кубке Кремля обыграла действующую чемпионку Касаткину09:30
- Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 (ВИДЕО)08:15
- Соперник Усика удивил хитрым планом на бой, который с треском провалил: «Я хотел…»19:13
- Эдди Хирн назвал следующего противника Усика15:00
"Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)
23.10.2019 09:45
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харьков сыграл вничью 2-2 с загребским "Динамо" (Хорватия), информирует Цензор.НЕТ.
Счет на 16-й минуте открыл игрок "Шахтера" Евгений Коноплянка. Гости отыгались на 25 минуте - забил Дани Ольмо. Во втором тайме хорваты смогли выйти вперед, после забитого с пенальти гола Мислава Оршича на 60 минуте.
Окончательный счет в матче на 75 минуте установил "горняк" Додо.
Ответный поединок между этими командами состоится 6 ноября в Загребе.
Теги: Лига Чемпионов, ничья, ФК "Шахтёр"
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- «Слуги народа» будут получать кэш за «правильное» нажатие кнопок11:45
- Встреча в Нормандском формате: стала известна реакция Зеленского на слова Путина11:30
- Против Порошенко открыли новое уголовное дело: в НАБУ сообщили подробности11:15
- «Хотят избавить ВСУ «зрения»: Россия завезла на Донбасс новое электромагнитное оружие11:00
- Стало известно, какие "сюрпризы" подарит украинцам новый Трудовой кодекс10:47
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Купили газ, а он подешевел: что не так с акцией "Нафтогаза" для украинцев10:18
- Сивохо в СНБО: раскрыты подробности кадровых решений Зеленского10:01
- "Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)09:45
- В Украину ворвутся дожди со снегом: озвучена дата09:30
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса