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"Динамо" и "Александрия" сыграли очередные матчи в Лиге Европы
В третьем туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" в Киеве не сумело обыграть датский "Копенгаген", а "Александрия" на выезде сыграла вничью с "Сент-Этьеном", сообщает Обозреватель.
Поединок "Динамо" и "Копенгагена" на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.
Начало получилось шокирующим для подопечных Алексея Михайличенко. Уже на 2-й минуте несколько ошибок в центре поля и обороне позволили гостям провести результативную атаку. Мощный удар Сотериу под перекладину с линии вратарской сделал счет 1:0.
Пропустив быстрый гол, "Динамо" сразу бросилось отыгрываться и даже создало несколько хороших моментов, но забить ответный мяч в первой половине встречи хозяевам поля не удалось.
В перерыве наставник "бело-синих" нашел нужные слова и команда в первой же атаке сравняла счет. На 53-й минуте отличный навес Цыганкова со штрафного головой замкнул Шабанов.
После этого на поле было много борьбы за мяч и подборов, но мало ударов в створ ворот.
Встреча бронзового призера минувшего сезона Премьер-лиги Украины и 4-й команды Франции прошла на стадионе "Жеффруа-Гишар" и завершилась со счетом 1:1, притом в игре произошел уникальный эпизод. Игрок "Сент-Этьена" с интервалом в пять минут забил и в свои и в чужие ворота.
Уже на 8-й минуте хозяева организовали молниеносный перевод через полполя на левый фланг, партнер зряче кинул на ход Силве, тот без помех прошел пару метров и отправил мяч в дальний угол.
А спустя 5 минут бразилец сделал необычный дубль. Третьяков покатил идеально на Ситало, Артем умудрился не попасть по воротам, за него это сделал именно Габриэл, оформив автогол.
В оставшееся время инициативой владели французские футболисты и больше атаковали, но украинцы смогли выстоять в защите.
Теги: ничья, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
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