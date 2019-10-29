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Свитолина начала итоговый турнир WTA с победы над второй ракеткой мира (ВИДЕО)

29.10.2019 10:00
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Свитолина начала итоговый турнир WTA с победы над второй ракеткой мира (ВИДЕО)

Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, сообщает SPORT.UA.
В первом туре группового раунда первая ракетка Украины в двух сетах обыграла лучшую чешскую теннисистку Каролину Плишкову (№2 WTA) 7:6, 6:4.
Следующей соперницей Свитолиной станет румынка Симона Халеп (№5 WTA), одержавшая волевую победу над представительницей Канады Бьянкой Андрееску (№4 WTA) 3:6, 7:6, 6:3.



Теги: теннис, турнир, WTA, Элина Свитолина
 
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