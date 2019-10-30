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Букмекеры дали прогноз на кубковаый матч Динамо — Шахтер
30.10.2019 12:31
Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок 1/8 финала Кубка Украины Динамо — Шахтер, сообщает НВ.
Британская контора William Hill считает фаворитом Шахтер — его победа соответствует коэффициенту 1,8, тогда как выигрыш Динамо — «кэфу» 3,8. Коэффициент на ничью в основное время равен 3,5.
Австрийская контора Bwin дает такой же коэффициент на победу Шахтера — 1,80. Успех Динамо оценивается в больший «кэф» 3,90, ничья — в 3,70.
Поединок состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский сегодня, 30 октября, в 19:30 по местному времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2.
Теги: футбол, Кубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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