Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA

04.11.2019 10:10

Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) не сумела защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, сообщает SPORT.UA.

В финальном поединке лучшая украинская теннисистка уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти (№1 WTA) - 4:6, 3:6.

Отметим, что это было первое поражение Элины в очных матчах против Эшли (5-1). В этом сезоне было сыграно два матча (1-1).