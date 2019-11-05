Динамо Загреб – Шахтер: букмекеры прогнозируют ничью

05.11.2019 13:45

В среду, 6 ноября, загребское "Динамо", сыграет с донецким "Шахтером" в рамках 4 раунда группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке, сообщает Телеканал новостей «24».

Эксперты Favorit оценивают победу "Шахтера" коэффициентом 3,15. На то, что загребское "Динамо" победит дома – 2,24. Ничья в матче – 3,45.

У 1xbet коэффициент на победу "Шахтера" 3,28. Победа их соперников – 2,29. Ничья – 3,56.

Букмекеры PariMatch дали наименьший коэффициент на победу загребского "Динамо" – 2,23. При том что победа "Шахтера" – 3,20. Ничья – 3,55.



