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Василий Ломаченко установил впечатляющий рекорд
06.11.2019 10:30
Украинец Василий Ломаченко стал первым боксером в истории по продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титула, сообщает Обозреватель.
31-летний уроженец Белгород-Днестровского удерживает титул 5 лет и 4 месяца с июня 2014 года, когда он добыл пояс WBO в полулегком весе в поединке против американца Гэри Рассела.
Теги: бокс, чемпион, рекорд, Василий Ломаченко
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