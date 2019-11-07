- Слухи об их смерти преувеличены. Обзор матча. ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина)13:12
- Шахтер оформил боевую ничью в Загребе (ВИДЕО)09:40
- Василий Ломаченко установил впечатляющий рекорд10:30
- Динамо Загреб – Шахтер: букмекеры прогнозируют ничью13:45
- Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA10:10
- Определилась соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира09:45
- Динамо не пустило Шахтер в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)08:20
- Букмекеры дали прогноз на кубковаый матч Динамо — Шахтер12:31
- Отборочный матч Евро-2020 Сербия — Украина пройдет без украинских болельщиков08:30
- Свитолина начала итоговый турнир WTA с победы над второй ракеткой мира (ВИДЕО)10:00
Слухи об их смерти преувеличены. Обзор матча. ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина)
По мнению редактора "Спорт-арены" Эдуарда Киселева, сражение на «Максимире» войдет в историю «Шахтера», который в компенсированное время отыграл у загребского «Динамо» два мяча форы.
ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина) – 3:3 (1:1).
Загреб выглядел грозным и уверенным в успехе. Болельщики и журналисты «Динамо» вспоминали поединок в Харькове, восхищались игрой своих любимцев, которые, по их мнению, заслуживали не ничьей, а победы, и при каждом удобном случае перемывали «косточки» донецким бразильцам. Мол, не так они страшны, как их малюют. В общем, все разговоры сводились к предстоящему матчу за путевку в плей-офф, как здесь считают.
К делам футбольным подключился даже мэр столицы Хорватии Милан Бандич. В день игры его любимому псу Руди исполнилось 11 лет, и в честь этого события градоначальник заказал торт, который венчали мяч, бутсы, динамовская эмблема и обязательная для виновника торжества косточка, изготовленная из белого шоколада. Нетрудно догадаться о подтексте этого кулинарного шедевра и без подсказки мэра Загреба. «Мой пес лает всякий раз, когда «Динамо» забивает. Сегодня я буду смотреть матч с женой, мамой и Руди», – написал Бандич на своей страничке в соцсети.
О планах команды Ненады Белицы очень лаконично рассказал 21-летний полузащитник Никола Моро: «Мы будем играть так, будто это последняя игра в нашей жизни. Выход из группы Лиги чемпионов является нашей главной мотивацией, и ни в какой другой мы не нуждаемся». Коротко и ясно. Под этими словами могли расписаться не только его партнеры, но и футболисты «Шахтера».
В расположенный на реке Сава город дончане приехали без травмированных Коноплянки и Соломона (оба вингера остались в Киеве) и с мыслями о победе. Матч хоть и не решающий, но все прекрасно понимали, что дальнейшие перспективы обеих команд во многом зависят от исхода конкретного матча. И Ненад Белица, и Луиш Каштру сошлись в том, что победитель этого противостояния на 90 процентов финиширует в группе на втором месте.
«У нас большое желание пройти дальше. Наше оружие в предстоящем поединке – наш стиль игры, и мы не станем отходить от нашего ДНК, – определил «физиологию» и стратегию своей
команды на «Максимире» наставник «Шахтера». – В футболе есть четыре фактора: техника, тактика, психология и физика. Нельзя играть с тремя или двумя составляющими. Нужен полный набор. Его-то мы и постараемся показать на поле».
Красиво сказано. Оставалось самое главное – красиво и результативно сыграть в окружении беснующихся трибун «Максимира», где полтора месяца назад пошла на дно «Аталанта». Как и следовало ожидать, Белица снова избрал схему с тремя центральными защитниками и по сравнению с харьковским матчем сделал в стартовом составе всего одну перестановку – Гаврановича заменил восстановившийся после травмы Петкович. Луиш Каштру внес две «правочки»: вместо Болбата на правую бровку обороны вышел Додо, а на левый фланг атаки в отсутствие Коноплянки сместился Тайсон. Таким образом «внешний» вид «Шахтера» приобрел знакомые формы: впереди Жуниор Мораеш на лихом коне, старые крылья и треугольник Степаненко-Патрик-Коваленко в середине поля.
Вопреки прогнозам дебют матча прошел спокойно и размеренно. Первыми проявили активность в атаке гости. На 2-й минуте пристрелялся Тайсон, а на 7-й мягкую подачу Марлоса «навесиком» отправил в сторону хорватских ворот Степаненко. А потом была третья попытка, которая увенчалась голом. Алан Патрик сделал проникающий пас за спину Перичу в направлении Мораеша, а сам рванул в чужую штрафную, где получил «ответку» от партнера и, опередив Дилавера, с линии вратарской отправил мяч в сетку. Почти как в Харькове. Тогда «Шахтер» открыл счет на 16-й минуте, теперь – на 13-й.
Очень скоро могло быть абсолютное совпадение. Кевин Теофиль-Катрен справа сделал кросс в район 11-метровой отметки, где Матвиенко и Кривцов оставили совершенно свободным Бруно Петковича. Нападающий «Динамо» бил без помех, но Пятов выручил. И все же без полного дежавю не обошлось. Как и на «Металлисте», хорваты опять сравняли счет, причем сделали это на той же 25-й минуте. Результативным стал второй «дубль» Теофиля-Катрена и Петковича. Комбинация – проще не бывает: подача француза и удар головой 193-сантиметрового гиганта, который на полкорпуса взлетел выше всех – 1:1.
Голы не «завели» команды. И динамовцы, и «горняки» действовали осторожно, на средних скоростях и попусту не рисковали. Было видно, что соперники опасаются друг друга. Любопытно, но больше финтили хорваты. Дончане предпочитали бить из-за пределов штрафной. Дважды опасно, но мимо цели стрелял Алан Патрик, и один раз приложился Матвиенко – Ливакович парировал. Больше ничего острого до перерыва не возникло. Высокое напряжение убило в игроках обеих команд творчество и лишило смелости. Все выглядело очень ровно, предсказуемо с обеих сторон и ничья – справедливый итог первого тайма.
После перерыва соперники прибавили в движении и агрессии. Более убедительными были хорваты. Они крепче стояли на ногах и жестче ставили корпус. «Шахтер» продолжал искать «свою» игру и не находил. Донецкие фланги молчали, передачам не хватало точности, а финтам – ловкости. Реальных моментов у дончан практически не было. Впрочем, и хорваты особо не могли похвастать успехами в атаке. До середины второго тайма соперники лишь по разу напугали друг друга.
На 57-й минуте Тайсон отправил в свободную зону слева Коваленко, у того было три отличных продолжения – Мораеш, Марлос и Патрик, но он сделал пас в никуда. И буквально тут же прошла «контра» хозяев. Из пределов штрафной бил Леовац, в подкате стелился Кривцов, и рикошетом от его ноги мяч попал в перекладину.
Ближе к концу матча страсти накалились до предела. Моро скосил Мораеша и получил вторую желтую. Разыграть лишнего дончане могли сразу же. Причем на острие оказались стопперы «Шахтера». Кривцов сбросил головой, Матвиенко в упор бил ногой, но Ливакович спас «Динамо». И тут на ровном месте Марлос сбил вышедшего на замену Гьиру – составы уравнялись, и тут началось самое интересное и захватывающее. Это был не триллер. Это был фильм ужасов.
На 83-й минуте хорваты вышли вперед. Комбинацию с участием Теофиля-Катрена и Петковича ударом из пределов штрафной завершил динамовский «джокер» Иванушец. Через шесть минут прострел Дани Ольмо на дальней штанге замкнул Адеми – 3:1. Все это выглядело как приговор «Шахтеру». Но оказалось, что дончан рано хоронить.
Сначала Мораеш после навеса Коваленко неотразимо пробил головой – 3:2. А на последней секунде из пяти добавленных минут «горняки» заработали «двойной» пенальти. На правой границе хорватской штрафной Гьира сбил Тайсона, а в центре Теофиль-Катрен локтем двинул в голову пришедшему в чужие владения Пятову. Феликс Брых указал на «точку», для верности посмотрел «кино» и оставил свое решение в силе. В столь накаленной и нервной обстановке у Тете хватило хладнокровия нанести точный удар! Это был самый поздний в истории «Шахтера» еврокубковый пенальти. И, пожалуй, самый драматичный.
Трижды пролаявший за матч пес мэра Загреба столько же раз и скулил. Кстати, ничья в нашу пользу.
Эдуард КИСЕЛЕВ
По материалам: sportarena.today/
Теги: футбол
- В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском12:30
- В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста12:00
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- Погода на завтра по Донецкой области21:43
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом20:45
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил15:40
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится14:48
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- «К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России13:21
- На КПВВ возле Станицы Луганской у пожилой женщины случился инсульт12:50
- Япония отказала в визе крымской саксофонистке c российским паспортом14:00
- Слухи об их смерти преувеличены. Обзор матча. ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина)13:12
- В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском12:30
- В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста12:00
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Украинский фильм-антиутопия о Донбассе получил приз кинофестиваля в Токио (ВИДЕО)11:00
- lifecell назвал шесть городов Украины для тестирования 5G10:00
- Шахтер оформил боевую ничью в Загребе (ВИДЕО)09:40
- В Украине закрыты двести школ. Названы причины09:20
- ВНО-2020: опубликованы правила и образцы тестовых заданий09:05
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил