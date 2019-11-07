Слухи об их смерти преувеличены. Обзор матча. ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина)

07.11.2019 13:12

По мнению редактора "Спорт-арены" Эдуарда Киселева, сражение на «Максимире» войдет в историю «Шахтера», который в компенсированное время отыграл у загребского «Динамо» два мяча форы.

ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина) – 3:3 (1:1).

Загреб выглядел грозным и уверенным в успехе. Болельщики и журналисты «Динамо» вспоминали поединок в Харькове, восхищались игрой своих любимцев, которые, по их мнению, заслуживали не ничьей, а победы, и при каждом удобном случае перемывали «косточки» донецким бразильцам. Мол, не так они страшны, как их малюют. В общем, все разговоры сводились к предстоящему матчу за путевку в плей-офф, как здесь считают.



К делам футбольным подключился даже мэр столицы Хорватии Милан Бандич. В день игры его любимому псу Руди исполнилось 11 лет, и в честь этого события градоначальник заказал торт, который венчали мяч, бутсы, динамовская эмблема и обязательная для виновника торжества косточка, изготовленная из белого шоколада. Нетрудно догадаться о подтексте этого кулинарного шедевра и без подсказки мэра Загреба. «Мой пес лает всякий раз, когда «Динамо» забивает. Сегодня я буду смотреть матч с женой, мамой и Руди», – написал Бандич на своей страничке в соцсети.



О планах команды Ненады Белицы очень лаконично рассказал 21-летний полузащитник Никола Моро: «Мы будем играть так, будто это последняя игра в нашей жизни. Выход из группы Лиги чемпионов является нашей главной мотивацией, и ни в какой другой мы не нуждаемся». Коротко и ясно. Под этими словами могли расписаться не только его партнеры, но и футболисты «Шахтера».



В расположенный на реке Сава город дончане приехали без травмированных Коноплянки и Соломона (оба вингера остались в Киеве) и с мыслями о победе. Матч хоть и не решающий, но все прекрасно понимали, что дальнейшие перспективы обеих команд во многом зависят от исхода конкретного матча. И Ненад Белица, и Луиш Каштру сошлись в том, что победитель этого противостояния на 90 процентов финиширует в группе на втором месте.



«У нас большое желание пройти дальше. Наше оружие в предстоящем поединке – наш стиль игры, и мы не станем отходить от нашего ДНК, – определил «физиологию» и стратегию своей



команды на «Максимире» наставник «Шахтера». – В футболе есть четыре фактора: техника, тактика, психология и физика. Нельзя играть с тремя или двумя составляющими. Нужен полный набор. Его-то мы и постараемся показать на поле».



Красиво сказано. Оставалось самое главное – красиво и результативно сыграть в окружении беснующихся трибун «Максимира», где полтора месяца назад пошла на дно «Аталанта». Как и следовало ожидать, Белица снова избрал схему с тремя центральными защитниками и по сравнению с харьковским матчем сделал в стартовом составе всего одну перестановку – Гаврановича заменил восстановившийся после травмы Петкович. Луиш Каштру внес две «правочки»: вместо Болбата на правую бровку обороны вышел Додо, а на левый фланг атаки в отсутствие Коноплянки сместился Тайсон. Таким образом «внешний» вид «Шахтера» приобрел знакомые формы: впереди Жуниор Мораеш на лихом коне, старые крылья и треугольник Степаненко-Патрик-Коваленко в середине поля.



Вопреки прогнозам дебют матча прошел спокойно и размеренно. Первыми проявили активность в атаке гости. На 2-й минуте пристрелялся Тайсон, а на 7-й мягкую подачу Марлоса «навесиком» отправил в сторону хорватских ворот Степаненко. А потом была третья попытка, которая увенчалась голом. Алан Патрик сделал проникающий пас за спину Перичу в направлении Мораеша, а сам рванул в чужую штрафную, где получил «ответку» от партнера и, опередив Дилавера, с линии вратарской отправил мяч в сетку. Почти как в Харькове. Тогда «Шахтер» открыл счет на 16-й минуте, теперь – на 13-й.



Очень скоро могло быть абсолютное совпадение. Кевин Теофиль-Катрен справа сделал кросс в район 11-метровой отметки, где Матвиенко и Кривцов оставили совершенно свободным Бруно Петковича. Нападающий «Динамо» бил без помех, но Пятов выручил. И все же без полного дежавю не обошлось. Как и на «Металлисте», хорваты опять сравняли счет, причем сделали это на той же 25-й минуте. Результативным стал второй «дубль» Теофиля-Катрена и Петковича. Комбинация – проще не бывает: подача француза и удар головой 193-сантиметрового гиганта, который на полкорпуса взлетел выше всех – 1:1.



Голы не «завели» команды. И динамовцы, и «горняки» действовали осторожно, на средних скоростях и попусту не рисковали. Было видно, что соперники опасаются друг друга. Любопытно, но больше финтили хорваты. Дончане предпочитали бить из-за пределов штрафной. Дважды опасно, но мимо цели стрелял Алан Патрик, и один раз приложился Матвиенко – Ливакович парировал. Больше ничего острого до перерыва не возникло. Высокое напряжение убило в игроках обеих команд творчество и лишило смелости. Все выглядело очень ровно, предсказуемо с обеих сторон и ничья – справедливый итог первого тайма.



После перерыва соперники прибавили в движении и агрессии. Более убедительными были хорваты. Они крепче стояли на ногах и жестче ставили корпус. «Шахтер» продолжал искать «свою» игру и не находил. Донецкие фланги молчали, передачам не хватало точности, а финтам – ловкости. Реальных моментов у дончан практически не было. Впрочем, и хорваты особо не могли похвастать успехами в атаке. До середины второго тайма соперники лишь по разу напугали друг друга.



На 57-й минуте Тайсон отправил в свободную зону слева Коваленко, у того было три отличных продолжения – Мораеш, Марлос и Патрик, но он сделал пас в никуда. И буквально тут же прошла «контра» хозяев. Из пределов штрафной бил Леовац, в подкате стелился Кривцов, и рикошетом от его ноги мяч попал в перекладину.



Ближе к концу матча страсти накалились до предела. Моро скосил Мораеша и получил вторую желтую. Разыграть лишнего дончане могли сразу же. Причем на острие оказались стопперы «Шахтера». Кривцов сбросил головой, Матвиенко в упор бил ногой, но Ливакович спас «Динамо». И тут на ровном месте Марлос сбил вышедшего на замену Гьиру – составы уравнялись, и тут началось самое интересное и захватывающее. Это был не триллер. Это был фильм ужасов.



На 83-й минуте хорваты вышли вперед. Комбинацию с участием Теофиля-Катрена и Петковича ударом из пределов штрафной завершил динамовский «джокер» Иванушец. Через шесть минут прострел Дани Ольмо на дальней штанге замкнул Адеми – 3:1. Все это выглядело как приговор «Шахтеру». Но оказалось, что дончан рано хоронить.



Сначала Мораеш после навеса Коваленко неотразимо пробил головой – 3:2. А на последней секунде из пяти добавленных минут «горняки» заработали «двойной» пенальти. На правой границе хорватской штрафной Гьира сбил Тайсона, а в центре Теофиль-Катрен локтем двинул в голову пришедшему в чужие владения Пятову. Феликс Брых указал на «точку», для верности посмотрел «кино» и оставил свое решение в силе. В столь накаленной и нервной обстановке у Тете хватило хладнокровия нанести точный удар! Это был самый поздний в истории «Шахтера» еврокубковый пенальти. И, пожалуй, самый драматичный.



Трижды пролаявший за матч пес мэра Загреба столько же раз и скулил. Кстати, ничья в нашу пользу.











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