День украинских камбеков в Лиге Европы (ВИДЕО)

08.11.2019 08:30

Украинские клубы "порадовали" своих болельщиков, отыгрываясь по ходу своих матчей в Лиге Европы. "Динамо" на выезде сыграло вничью с ФК "Копенгаген", а во Львове "Александрия" сотворила настоящее чудо, отыгравшись с 0:2 в матче с "Сент-Этьенном".

"Александрия" уверенно атаковала на протяжении всего матча, но забивали только гости. Сначала с пенальти отличился Хазри, а на 72 минуте Камара поразил ворота Панькива после быстрой контратаки. Когда матч шел к уверенному выигрышу гостей, украинские футболисты бросили все силы вперед и прижали гостей к своим воротам. Сначала Безбородько добил мяч в ворота французов, а в дополнительное время Задерака воспользовался неуверенной игрой на выходе вратаря Руфье. Браво, подопечные Шарана! "Александрия" хоть и идет на последнем месте в группе, но все будет решаться в последних турах.

Александрия — Сент-Этьенн 2:2

Голы: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 — Хазри, 24 (пен.), Камара, 72

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьков, 84).

Сент-Этьенн: Руффье — Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак — Буанга, Юссуф, Ахолу — Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазри (Габриэль Силва, 73).

"Динамо" не порадовало выездной игрой с "Копенгагеном". Столичная команда только временами показывала хороший уровень взаимодействия игроков и проводила атаки. Быстро пропустив уже на четвертой минуте, киевляне смогли отыграться только под конец матча. Много борьбы и мало результативных действий.

Копенгаген — Динамо 1:1

Голы: Стаге, 4 — Вербич, 70

На 15-й минуте Виктор Цыганков не забил пенальти (вратарь).

Копенгаген: Юнссон — Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69) — Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82) — Сантос, Сотириу, Фальк (Дарами, 55).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Караваев, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Беседин, Вербич (Де Пена, 88).