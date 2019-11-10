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Анонс топ-матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо"
10.11.2019 11:00
Сегодня, 10 ноября, состоится центральный матч второго круга УПЛ – "Шахтер" будет принимать "Динамо", сообщает НВ.
Поединок состоится в Харькове на стадионе Металлист в 17:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Футбол 1.
Букмекеры отдают предпочитение подопечным Луиша Каштру – 57% на победу "Шахтера", на победу "Динамо" - лишь 20% и 23% на ничью.
Следует отметить, что "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, опережая на 10 очков "Динамо", которое занимает второе место.
Теги: Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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