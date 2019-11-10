Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Анонс топ-матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо"

10.11.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Анонс топ-матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 10 ноября, состоится центральный матч второго круга УПЛ – "Шахтер" будет принимать "Динамо", сообщает НВ.
Поединок состоится в Харькове на стадионе Металлист в 17:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Футбол 1.
Букмекеры отдают предпочитение подопечным Луиша Каштру – 57% на победу "Шахтера", на победу "Динамо" - лишь 20% и 23% на ничью.
Следует отметить, что "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, опережая на 10 очков "Динамо", которое занимает второе место.



Теги: Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх