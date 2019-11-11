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"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины (ВИДЕО)
Донецкий "Шахтер" в воскресенье, 10 ноября, принимал киевское "Динамо" в "украинском классико". Минимальную победу на своем поле одержали "горняки", сообщает Телеканал новостей «24».
На 18-й минуте встречи "Шахтер" открыл счет в матче. Тете заработал угловой, и после шикарной подачи в штрафную, Сергей Кривцов на втором этаже переиграл защиту динамовцев и головой заколотил мяч в ворота "бело-синих".
Также в первом тайме произошел неприятный момент, когда Мораеса забрали с поля на носилках после подката от Попова. По данным телеканала "Футбол", нападающий сразу отправился в больницу. Это может быть очень неприятная потеря для сборной Украины перед матчами с Эстонией и Сербией.
В первой половине хозяева нанесли 4 удара по воротам, трижды попав в ворота. Киевляне ударили 2 раза, но ни одного попадания в створ.
Во второй половине матча футболисты сбавили темп, но начали много фолить – 5 желтых карточек за 20 минут тайма.
На 74-й минуте встречи рефери остановил матч из-за расистского поведения болельщиков "Динамо". Однако, через 7 минут матч был продолжен. Сразу же Тайсон получил отложенную красную карточку за неприличный жест в сторону болельщиков "Динамо".
Даже 8 добавленных минут, а также почти 20 минут в большинстве не спасли "бело-синих" от поражения. "Шахтер" приобретает важные 3 очка и отрывается от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ (40 очков). Команда Алексея Михайличенко идет на третьем месте, уступая "Шахтеру" 13 очков, а второй "Заре" – 1.
Теги: Чемпионат Украины, реванш, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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