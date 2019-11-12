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ФК "Маріуполь" запустив україномовну версію сайту

12.11.2019 14:30
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ФК "Маріуполь" запустив україномовну версію сайту

Футбольний клуб "Маріуполь" запустив українську версію офіційного сайту команди, повідомляє Укрінформ.
"Друзі! Хочемо поділитися приємною новиною. Ми запускаємо українську версію офіційного сайту ФК "Маріуполь". Відсьогодні доступ до цього розділу відкритий для всіх. Щоб переключитися з російської версії на українську необхідно в правому верхньому куті стартової сторінки офіційного сайту натиснути на кнопку "українська". Нині україномовна версія працює в тестовому режимі, триває наповнення розділів і усунення виявлених помилок. Ми намагаємося зробити наш новий сайт логічним, лаконічним, цікавим і зрозумілим", - зазначається у повідомленні прессцентра маріупольців.



Теги: украинский язык, сайт, ФК "Мариуполь"
 
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