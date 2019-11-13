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Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки"

13.11.2019 10:00
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Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки"

Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки удалил из бицепсов синтол и другие вещества. Его верхние конечности вернулись к нормальному размеру, сообщает EUROSPORT.
Терешину провели операцию в одной из московских клиник. В бицепсах начался воспалительный процесс, и Кирилл решил, что от них пришло время избавиться. Изначально были опасения, что конечности и вовсе придется ампутировать, однако процедура прошла успешно, и теперь Терешину предстоит длительное восстановление.
На данный момент фрик-боец не может двигать руками – мать кормит его с ложки.



Теги: удаление, операция, синтол
 
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