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Ультрас "Динамо" оригинально ответили на обвинение в расизме
На страницах ультрас киевского "Динамо" в соцсетях появилось обращение, которое, очевидно, должно быть ответом на обвинения в расистских выкриках во время матча УПЛ с "Шахтером", сообщает UA-Футбол.
"Мы, фанаты Динамо Киев, обращаемся к фанатском сообществе Украины и всех неравнодушных с просьбой поддержать нашу борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов. На данный момент в мире осталось всего 18 птиц этого вида и мы приложим все усилия, чтобы северные пятнистые совы не исчезли с лица нашей планеты.
К сожалению, на матче в Харькове стюарды не позволили нам пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать нашу первую акцию. Но мы не будем опускать руки и продолжим делать все возможное для привлечения внимания общества к этой проблеме! Борьба продолжается!" - говорится в обращении.
Напомним, что в матче УПЛ "Шахтер" - "Динамо" с гостевой трибуны, где были фанаты киевского клуба, в адрес бразильцев "Шахтера" Дентиньо и Тайсона звучало популярное среди расистов обезьянье уханье. Поэтому матч пришлось на время прекратить.
Теги: скандал, расизм, ультрас, ФК "Динамо" Киев
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