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Анонс и прогноз на матч Сербия - Украина
17.11.2019 11:00
Сегодня, 17-го ноября, сборная Украины проведет заключительную игру в квалификации Евро-2020 против команды Сербии, сообщает iSport.
У коллектива Андрея Шевченко нет турнирных задач, мы квалифицировались на чемпионат Европы с первого места еще месяц назад.
По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Любиша Тумбаковича. На победу сборной Сербии принимают ставки с коэффициентом 1.75. Успех сине-желтых оценивают в 4.50. Ничейный результат встречи — 3.85.
Напомним, что поединок Сербия - Украина состоится 17 ноября в Белграде на стадионе Райко Митич в 16:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Футбол 1" и ТРК "Украина".
Теги: Украина, футбол, Чемпионат Европы, Сербия, квалификация
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