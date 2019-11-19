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Механики Red Bull установили очередной рекорд по скорости пит-стопа (ВИДЕО)
19.11.2019 10:00
Red Bull уже третий раз в этом году побил рекорд по скорости пит-стопа, сообщает XSPORT.ua.
Во время Гран-при Бразилии механикам удалось обслужить болид Макса Ферстаппена всего за 1,82 секунды.
Прошлый рекорд «быки» установили во время Гран-при Германии-2019. Тогда пит-стоп голландца был проведен за 1,88 секунды, а ранее, на Гран-при Великобритании-2019, механикам понадобилось 1, 91 секунды, чтобы поменять 4 колеса на машине Пьера Гасли.
Теги: Формула-1, рекорд, Red Bull
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