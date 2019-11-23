"Шахтер" разгромил ПФК "Львов" перед игрой с "Манчестер Сити"

23.11.2019 10:45

В поединке открытии 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимал футболистов "Львова", передает УНН.

На старте баталии комбинацию команды завершил Жуниор Мораес, который замкнул навес от Болбата. В середине тайма ничейный счет на табло установил Татаркова, который оказался за спинами защитников и пробил Пятова.

После перерыва команда Каштру сняла вопрос о победителе, оформив результат с комфортной разницей - 4:1. Сначала Мораес забил еще дважды, а точку поставил Алан Патрик.

Отметим, что "горняки" после 15 туров лидируют, имея 43 очка из 45 возможных. "Львов" предпоследний с 11 баллами.

Добавим, что 26 ноября "горняков" ждет выездной матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".