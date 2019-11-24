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Украинская спортсменка признана лучшей молодой легкоатлеткой года

24.11.2019 10:00
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Украинская спортсменка признана лучшей молодой легкоатлеткой года

Украинка Ярослава Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году, сообщает телеканал 112 Украина.
Победа Магучих в номинации "Восходящая звезда" была озвучена на торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако 23 ноября.
В 2019 году Ярослава Магучих побила мировой рекорд среди юниоров, выиграв "серебряную медаль" по прыжкам в высоту на чемпионате мира - 2,04 м. Кроме того, украинка стала чемпионкой Европы среди юниорок.



Теги: Украина, награда, легкая атлетика
 
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