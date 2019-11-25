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Ман Сити – Шахтер: прогноз букмекеров
25.11.2019 09:45
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Шахтер». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 26 ноября. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени, сообщает «LiveSport.Ru».
В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам — 1,19, а на победу «Шахтера» они предлагают коэффициент 15,5. Ничья оценивается в 7,50.
В прямом эфире игру "оранжево-черных" против чемпиона Англии покажет телеканал "Футбол 1".
Теги: футбол, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
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