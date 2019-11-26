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WADA рекомендовала отстранить Россию от всех междкнародных соревнований

26.11.2019 10:00
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WADA рекомендовала отстранить Россию от всех междкнародных соревнований

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, сообщает XSPORT.ua.
Комитет пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.
В отчете комитета содержится предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022 (ФИФА, как и большинство международных спортивных организаций, подчиняется кодексу WADA).



Теги: Россия, запрет, допинг, соревнование
 
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