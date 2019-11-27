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Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров

27.11.2019 15:30
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Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров

В четверг, 28 ноября, Мальме и Динамо сыграют в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Мальме на стадионе Сведбанк, стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени, сообщает iSport.ua.
Первый матч команд завершился минимальной победой киевлян. В предстоящем поединке букмекеры не видят ярко выраженного фаворита.
Так, букмекеры из William Hill оценили шансы на победу обеих команд одинаково, установив коэффициент 2.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.10.
Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Мальме - 2.55, победа Динамо - 2.80, ничья - 3.20.



Теги: букмекер, ставки, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
 
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