Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Шахтер" вырвал ничью в гостевом матче с "Ман Сити" (ВИДЕО)

27.11.2019 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Шахтер" вырвал ничью в гостевом матче с "Ман Сити" (ВИДЕО)

Донецкий "Шахтер" сыграл в ничью 1:1 в выездном матче против чемпиона Англии "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Поединок начался с высокого прессинга англичан. Игроки "Ман Сити" не давали "Шахтеру" свободно разыгрывать мяч, однако дончане выдержали натиск. Ближе к середине первого тайма возможность отличиться упустил вингер "Шахтера" Тете. После ошибки Эдерсона на выходе 19-летний бразилец оказался перед пустыми воротами, однако замешкался – и забить не смог. Спустя несколько минут не смог открыть счет в пользу "горняков" Алан Патрик - его удар пришелся по трибуне. У "Ман Сити" же в первом тайме опасно пробивали Габриэль Жезус и Николас Отаменди.
На 56 минуте англичане "размочили" счет. Кевин Де Брюйне и Жезус "накрутили" оборону "Шахтера", а Илкай Гюндоган хладнокровно реализовал передачу последнего. 1:0.
Отыграться "Шахтер" сумел на 69 минуте. Тете и Додо обыграли левого защитника "Ман Сити" Анхелиньо, после чего последовал прострел во вторую линию. Манор Соломон в касание прошил четырех игроков, которые пытались заблокировать удар. 1:1! До конца матча подопечные Луиша Каштру сдерживали натиск и смогли не пропустить.



Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх