"Динамо" и "Александрии" потерпели поражения в Лиге Европы (ВИДЕО)

29.11.2019 09:00

В четверг, 28 октября, киевское "Динамо" и "Александрия" провели пятые поединки на групповом этапе Лиги Европы, сообщает UA-Футбол.

Киевское "Динамо" не смогло удержать ничью в игре с "Мальме", пропустив гол в самом конце матча. Победу шведам принес 37-летний форвард Маркус Розенберг, для которого это была последняя домашняя игра за "Мальме". Команда Михайличенко могла испортить праздник ветерану, так как выигрывала 2:1 после первого тайма, но во второй половине игры "Мальме" сумел отыграться и вырвать победу у киевлян – 4:3. "Динамо" перед последним туром занимает третье место в группе, но будет играть с уже вылетевшим из турнира "Лугано".

"Александрия" дома не проигрывала "Генту" и "Сент-Этьену", но с немецким "Вольфсбургом" команда Владимира Шарана справиться не смогла. Гости забили единственный гол перед перерывом, реализовав пенальти. "Александрия" впервые не смогла отличиться голом в матче Лиги Европы и досрочно покинула турнир. Вместе с "Вольфсбургом" из группы I в плей-офф вышел "Гент" Яремчука, Безуса и Пластуна.