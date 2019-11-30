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Емельяненко нокаутировал Кокляева на третьей минуте боя (ВИДЕО)

30.11.2019 10:00
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Емельяненко нокаутировал Кокляева на третьей минуте боя (ВИДЕО)

В России в ночь на 29 ноября Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, сообщает Телеканал новостей «24».
Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на его кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН ТВ в супертяжелом весе.
Преимущество Александра Емельяненко в ударной технике было видно невооруженным взглядом с первых секунд. После первого жесткого попадания Емельяненко дал возможность Михаилу восстановится и не пошел на добивание.
Но уже через несколько мгновений Кокляев пропустил еще одну атаку соперника и упал. Несмотря на то, что рефери довольно долго вел счет, Кокляев как следует прийти в себя не смог. В итоге, рефери в ринге зафиксировал досрочную победу Емельяненко.
Для обоих бойцов это был дебют в профессиональном боксе. Отметим, что бой вызвал невероятный ажиотаж, а на арене в Москве собрался полный зал.



Теги: бокс, нокаут, MMA
 
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