Сборная Украины узнала соперников по группе на Евро 2020

01.12.2019 09:00

В субботу, 30 ноября, в Румынии состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная Украины узнала двух из трех соперников, сообщает Корреспондент.net.

В группу C, которая будет проводить свои матчи на стадионах Амстердама и Бухареста, кроме нашей сборной попали Голландия, Австрия и победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финал пройдет на Уэмбли в Лондоне.