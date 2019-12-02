Букмекеры оценили шансы сборных на победу в Евро-2020

02.12.2019 09:00

В субботу, 30 ноября, прошла жеребьевка финального турнира Евро-2020. Букмекеры уже подсчитали шансы сборных на победу в турнире, сообщает SPORT.UA.

Известная британская контора Bet365 определила команду Андрея Шевченко на десятое место с большим отрывом от фаворитов, которые уместились в первые девять позиций. Победа «сине-желтых» на турнире оценена коэффициентом 67.

Первая десятка выглядит так:

1. Англия – 5.0

2. Бельгия – 6.0

3-4. Франция, Нидерланды – 7.5

5. Испания – 9.0

6-7. Германия, Италия – 10.0

8. Португалия – 17.0

9. Хорватия – 26.0

10. Украина – 67.0