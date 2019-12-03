Названы лучшие футболисты Европы и Украины 2019 года

03.12.2019 08:30

В понедельник, 2 декабря, определились обладатели званий лучший футболист Европы и лучший футболист Украины, сообщает Телеканал новостей «24».

Журнал France Football объявил победителя на награду "Золотой мяч", вручаемую лучшему футболисту года в Европе.

Обладателем "Золотого мяча" 2019 года стал Лионель Месси. Он в номинации обошел Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля" (2 место) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (3 место).

Этот "Золотой мяч" стал для Месси шестым – он побил рекорд по этому показателю, который делил с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". В рамках мероприятия был определен лучший футболист 2019 года в Украине.

Им стал капитан донецкого "Шахтера" Тайсон. Он оказался лучше партнера по команде Марлоса, а также опередил в голосовании лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.