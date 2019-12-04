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Джошуа попал в нокаут накануне реванша с Руисом
04.12.2019 10:30
Энтони Джошуа снова попал в нокаут на тренировке, когда готовился к поединку с Энди Руисом, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, сообщает Sport.ua.
На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке Руис сенсационно отобрал у Джошуа.
Перед первым боем 1 июня ходили слухи, что Джошуа сильно пострадал при обмене ударами со спарринг-партнером Джои Давейко.
На этот раз Джошуа снова попал в неприятную ситуацию перед боем с первым мексиканским королем супертяжелого веса. Имя соперника, нокаутировавшего Джошуа, пока не сообщается.
Теги: бокс, реванш, нокаут
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