Джошуа попал в нокаут накануне реванша с Руисом

04.12.2019 10:30

Энтони Джошуа снова попал в нокаут на тренировке, когда готовился к поединку с Энди Руисом, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, сообщает Sport.ua.

На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

Перед первым боем 1 июня ходили слухи, что Джошуа сильно пострадал при обмене ударами со спарринг-партнером Джои Давейко.

На этот раз Джошуа снова попал в неприятную ситуацию перед боем с первым мексиканским королем супертяжелого веса. Имя соперника, нокаутировавшего Джошуа, пока не сообщается.