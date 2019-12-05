Стартовала продажа билетов на Евро-2020

05.12.2019 10:00

Вчера в 15:00 по киевскому времени стартовала официальная продажа билетов на финальный турнир Евро-2020, который состоится в 12-и европейских городах, сообщает football.ua.

Прием заявок на приобретение билетов продлится до 15:00 18-го декабря. Отметим, что подать заявку можно только на официальном сайте УЕФА.

На данный момент приобрести билеты могут болельщики из 20 стран-участниц Евро-2020, а также болельщики из нейтральных стран. Вашему вниманию предлагается инструкция, как можно купить билет на чемпионат Европы.