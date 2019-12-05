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Стартовала продажа билетов на Евро-2020

05.12.2019 10:00
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Стартовала продажа билетов на Евро-2020

Вчера в 15:00 по киевскому времени стартовала официальная продажа билетов на финальный турнир Евро-2020, который состоится в 12-и европейских городах, сообщает football.ua.
Прием заявок на приобретение билетов продлится до 15:00 18-го декабря. Отметим, что подать заявку можно только на официальном сайте УЕФА.
На данный момент приобрести билеты могут болельщики из 20 стран-участниц Евро-2020, а также болельщики из нейтральных стран. Вашему вниманию предлагается инструкция, как можно купить билет на чемпионат Европы.



Теги: продажа, билеты, Евро-2020
 
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