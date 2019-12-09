- WADA вынесло приговор российскому спорту14:00
- Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"12:30
- Джошуа взял реванш у Руиса09:00
- Джошуа выиграл у Руиса финальную дуэль взглядов16:00
- Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону08:30
- Стартовала продажа билетов на Евро-202010:00
- Джошуа попал в нокаут накануне реванша с Руисом10:30
- Названы лучшие футболисты Европы и Украины 2019 года08:30
- Букмекеры оценили шансы сборных на победу в Евро-202009:00
- Сборная Украины узнала соперников по группе на Евро 202009:00
Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"
Футболисты донецкого "Шахтера" в среду, 11 декабря, проведут заключительный, шестой поединок группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором будут принимать итальянскую "Аталанту", сообщает Укринформ.
По мнению букмекеров, шансы команд в матче на ОСК "Металлист" в Харькове практически равны.
Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 2,5, на успех "Аталанты" - 2,55, а на ничью - 3.7. Наиболее вероятным счетом букмекеры называют ничью 1:1 (коэффициент 6,5).
Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на успех "Шахтера" с коэффициентом 2,6, на ничью - 3,3, на победу "Аталанты" - 2,6.
"Шахтер" выйдет из группы, если обыграет "Аталанту". м Или если сыграет вничью, а загребское "Динамо" в Хорватии не обыграет "Манчестер Сити".
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
- "Фейеноорд" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита
- Бумекеры определились с фаворитом пары "Бавария"-Барселона"
- «Шахтер» - «Наполи»: букмекеры не верят в победу горняков
- Прогноз букмекеров на матч "Барселона"-"Шахтер": у "горняков" нет шансов на победу
- Букмекеры определили фаворита матча "Порту"-"Динамо"
- Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Хоффенхайм
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе10:30
- Под Мариуполем открыли новый пляж10:00
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками16:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык15:00
- Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги 01:00
- Путин и Зеленский не могут договориться об условиях выборов на Донбассе23:10
- Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо22:59
- Зеленский и Путин начали личную встречу в Париже 21:25
- Делегации "Нормандской четверки" согласовывают общий документ 20:15
- Пресс-конференция лидров "нормандской четверки" перенесена18:30
- Все лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец (ВИДЕО)16:45
- Мосгорсуд приговорил экс-министра транспорта Украины к двум годам лишения свободы16:30
- Активистки Femen устроили "антипутинскую" акцию под Елисейским дворцом (ВИДЕО)16:00
- Зеленский взял с собой в Париж "группу поддержки" из 13 человек15:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону
- "Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы"
- Стал известен детальный график нормандского саммита
- В Киеве собрался Майдан против капитуляции (ВИДЕО)
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе
- Пресс-конференция лидров "нормандской четверки" перенесена