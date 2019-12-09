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Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"

09.12.2019 12:30
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Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"

Футболисты донецкого "Шахтера" в среду, 11 декабря, проведут заключительный, шестой поединок группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором будут принимать итальянскую "Аталанту", сообщает Укринформ.
По мнению букмекеров, шансы команд в матче на ОСК "Металлист" в Харькове практически равны.
Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 2,5, на успех "Аталанты" - 2,55, а на ничью - 3.7. Наиболее вероятным счетом букмекеры называют ничью 1:1 (коэффициент 6,5).
Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на успех "Шахтера" с коэффициентом 2,6, на ничью - 3,3, на победу "Аталанты" - 2,6.
"Шахтер" выйдет из группы, если обыграет "Аталанту". м Или если сыграет вничью, а загребское "Динамо" в Хорватии не обыграет "Манчестер Сити".



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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