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WADA вынесло приговор российскому спорту
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года, сообщает DW.
Соответствующее решение принял исполнительный комитет WADA в понедельник, 9 декабря. В результате под вопросом оказалось участие сборной России, в частности, в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Решение WADA предполагает, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны. К соревнованиям будут допущены лишь те атлеты, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна.
У России есть 21 день на подачу апелляции.
Теги: Россия, допинг, решение, WADA
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