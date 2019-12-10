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УЕФА пояснила свою позицию по допуску России на Евро-2020

10.12.2019 10:30
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УЕФА пояснила свою позицию по допуску России на Евро-2020

Санкции WADA в отношении российского спорта не затронут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге и не скажутся на участии сборной России по футболу в этом турнире, сообщает РБК-Украина.
В УЕФА заявили, что не будут комментировать вопрос о возможности для России выступать в квалификации ЧМ-2022 под национальным флагом.
"Для выяснения этого момент обратитесь к пресс-службе WADA. В их пресс-релизе говорится, что решение WADA не затронет Евро-2020", - заявили в УЕФА.



Теги: Россия, УЕФА, Чемпионат Европы, WADA
 
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