УЕФА пояснила свою позицию по допуску России на Евро-2020

10.12.2019 10:30

Санкции WADA в отношении российского спорта не затронут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге и не скажутся на участии сборной России по футболу в этом турнире, сообщает РБК-Украина.

В УЕФА заявили, что не будут комментировать вопрос о возможности для России выступать в квалификации ЧМ-2022 под национальным флагом.

"Для выяснения этого момент обратитесь к пресс-службе WADA. В их пресс-релизе говорится, что решение WADA не затронет Евро-2020", - заявили в УЕФА.