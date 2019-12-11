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Шахтер — Аталанта: где и во сколько смотреть матч
11.12.2019 08:30
Сегодня в Харькове на стадионе Металлист состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой, сообщает НВ.
Начало игры в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1.
Теги: Лига Чемпионов, трансляция, ФК "Шахтёр"
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