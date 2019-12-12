Букмекеры дали прогноз на матчи "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы

12.12.2019 09:30

В заключительном, шестом туре Лиги Европы УЕФА в четверг, 12 декабря, футболисты киевского "Динамо" примут швейцарский "Лугано", а "Александрия" на выезде встретится с бельгийским "Гентом", сообщает Укринформ.

Букмекеры считают безоговорочными фаворитами этих поединков "Динамо" и "Гент".

Британская букмекерская контора William Hill отдает предпочтение динамовцам с коэффициентом 1,2. Победа "Лугано" оценивается коэффициентом 17,0, ничья - 6,0. Успех "Александрии" - 13,0, победа "Гента" - 1,25, ничья - 5,5.

Турнирное положение в группе В: "Копенгаген" (Дания) - 9 очков, "Мальме" (Швеция) - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

"Динамо" выйдет из группы, если победит "Лугано", а "Мальме" в Копенгагене - нет. При равенстве очков преимущество личных встреч с "Мальме" - у "Динамо".

Турнирное положение в квартете I: "Гент" - 9 очков, "Вольфсбург" (Германия) - 8, "Сент-Этьен" (Франция) - 4, "Александрия" - 3.

"Александрия" не сможет выйти из группы в плей-офф.

Прямая трансляция поединков запланирована на телеканале "Футбол 1" в 19:55 и 21:50 соответственно.