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Свитолина взяла к себе в команду нового тренера
Экс-восьмая ракетка мира и финалист Australian Open-2006 Маркос Багдатис на своей странице в Twitter сообщил, что вошел в команду украинской теннисистки Элины Свитолиной.
"Рад объявить о начале нового этапа моей жизни: с нетерпением жду, когда вместе с Эндрю Беттлсом буду тренировать прекрасную спортсменку и замечательную теннисистку, шестую ракетку мира Элину Свитолину! Спасибо Элине за доверие. Вперед! 2020-й, мы идем", - написал киприот.
Свитолина также прокомментировала изменения в своей тренерской команде:
"Багдатис - спортсмен высокого уровня, он понимает, чего мне, возможно, не хватает, какие-то мелкие нюансы, которые очень важны на таком уровне. Он может мне помочь в сложных игровых ситуациях, поскольку сам проходил через эти трудности и видит эти моменты со стороны игрока.
Я всегда хотела с ним работать. Вместе с Эндрю Беттлсом мы пришли к тому, что Багдатис – тот человек, который может мне помочь в теннисе и я благодарна Энди, что он пошел на этот шаг и согласился работать вместе с Маркосом", - сообщила Свитолина.
Напомним, в прошедшем сезоне лучшим достижением Свитолиной стал финал Итогового турнира, полуфинал Уимблдона и US Open, выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и полуфиналы в Дубае, Дохе и Индиан-Уэллсе.
По материалам: https://zn.ua
Теги: спорт, теннис, тренер, сотрудничество, Элина Свитолина
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