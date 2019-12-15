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Украинская саблистка завоевала "золото" этапа Кубка мира в США
15.12.2019 11:30
Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает Укринформ.
В полуфинале украинка победила француженку Манон Брюне - 15:9. С таким же счетом Харлан победила и в финальном поединке китаянку Чжаруй Киан.
Ранее Ольга Харлан получила награду победительницы общего зачета Кубка мира. Харлан завоевала эту награду уже второй раз подряд и четвертый раз - в своей карьере. Также в прошлом сезоне украинка стала чемпионкой Европы и мира.
Теги: золото, фехтование, Ольга Харлан, кубок мира
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