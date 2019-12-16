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"Альбасете" прервал матч из-за нецензурных выкриков фанов в адрес Зозули

16.12.2019 10:30
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"Альбасете" прервал матч из-за нецензурных выкриков фанов в адрес Зозули

Матч 20 тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за выкриков фанатов оскорбительных слов в адрес украинского нападающего Альбасете Романа Зозули, сообщает iSport.
С первых минут матча Зозулю освистывали фанаты Райо, а в конце первого тайма фаны начали скандировать "Зозуля – с**** нацист". Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм. Но вот на второй тайм игроки "Альбасете" выходить отказались.
Руководство Ла Лиги поддержало решение арбитра и команд прервать матч. "Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании", — сказано в заявлении на официальном сайте Ла Лиги.



Теги: оскорбление, фанат, Роман Зозуля
 
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