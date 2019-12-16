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"Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы
16.12.2019 17:00
Донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против лиссабонской "Бенфики". Об этом стало известно сегодня на жеребьевке, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Бенфика" как и "Шахтер" играла в Лиге чемпионов на правах чемпиона своего национального первенства. "Орлы" заняли третье место в группе, пропустив в плей-офф ЛЧ "Ред Булл" Ляйпциг с "Лионом" и выбив из еврокубкового сезона санкт-петербургский "Зенит".
Матчи состоятся 20 и 27 февраля. Первый поединок пройдет в Харькове.
Теги: жеребьевка, Лига Европы, ФК "Шахтёр", плей-офф
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