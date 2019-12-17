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Названо место проведения финала Кубка Украины-2020 по футболу

17.12.2019 12:00
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Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) официально утвердил Центральный стадион Тернополя в качестве места проведения финала Кубка Украины-2020, сообщает Sport.ua.
Матч состоится 13 мая 2020 года. Вместимость арены – 15 тысяч зрителей. Резервным стадионом финала назначена «Арена Львов».



Теги: футбол, Тернополь, стадион, Кубок Украины
 
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