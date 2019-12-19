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Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу

19.12.2019 11:30
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Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу

В среду, 18 декабря, состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020, сообщает Sport.ua.
Пары 1/4 финала Кубка Украины:
«Динамо» – «Александрия»
«Минай» – «Ингулец»
 «Альянс» – «Мариуполь»
«Десна» – «Ворскла»
Напомним, что матчи всех стадий Кубка Украины состоят из одного матча. Хозяевами будущих поединков будут команды, указанные первыми в парах (приоритеты: более низшая лига или непарный номер при жеребьевке).
Базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины – 4 марта 2020 года.



Теги: футбол, Кубок Украины, жеребьевка
 
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