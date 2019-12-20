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МОК отобрал "золото" у украинского тяжелоатлета

20.12.2019 13:30
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МОК отобрал "золото" у украинского тяжелоатлета

Украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и обязали вернуть золотую медаль, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Обеспечить исполнение решения обязан НОК Украины.
18 декабря Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Торохтия на 2 года за использование допинга.



Теги: Украина, допинг, тяжелая атлетика, наказание
 
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