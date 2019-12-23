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Украинские самбисты выступили в России вместе со сборной "ДНР"
23.12.2019 10:30
Сборная Украины по боевому самбо приняла участие в XXV чемпионате мира среди мужчин и мировом первенстве среди юношей, которые прошли в Твери (Россия), сообщает Обозреватель.
Вместе с нашими спортсменами на территории страны-агрессора в мундиале участвовала и сборная так называемой донецкой народной республики.
На скандальную ситуацию обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Twitter.
"В то время когда по Украине погибают лучшие представители нации, украинские спортсмены участвуют в соревнованиях с представителями террористической организации "ДНР" и стоят в одном с ними строю? Минспорта, что это за де*ьмо?" - написал Штирлиц.
Теги: Украина, Россия, Чемпионат мира, самбо, ДНР
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