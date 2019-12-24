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Ватикан выразил желание участвовать в Олимпийских играх

24.12.2019 11:30
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Ватикан выразил желание участвовать в Олимпийских играх

Ватикан намерен создать олимпийский комитет и участвовать в Олимпийских играх. Об этом рассказал заместитель секретаря Папского совета по культуре Мельчор Санчес де Тока, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По его словам, уже создана федерация легкой атлетики Athletica Vaticana, идет обсуждение ее членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Среди видов спорта, которыми занимаются в Ватикане - футбол, тхэквондо и крикет.
С пятью или шестью спортивными федерациями Ватикан мог бы сформировать олимпийский комитет, считает Де Тока. Он рассказал, что у Ватикана хорошие отношений с МОК, и допустил, что делегация Ватикана может появиться уже на открытии Олимпийских игр в Париже в 2024 году.



Теги: Олимпийские игры, Ватикан, участие, сборная
 
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