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Футболист сборной Украины собрался на Новый год в Донецк
26.12.2019 10:00
Полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал о том, что планирует встречать Новый год в Донецке. Об этом Иванисеня сказал в интервью сайту ua-football.com, сообщает СТРАНА.ua.
Так, на вопрос о планах встретить Новый год он ответил: "Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим".
Иванисеня дебютировал за национальную сборную Украины 14 ноября 2019 года в товарищеском матче против Эстонии.
Теги: Донецк, полузащитник, Сборная Украины, Новый год, ФК "Заря"
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