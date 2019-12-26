Футболист сборной Украины собрался на Новый год в Донецк

26.12.2019 10:00

Полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал о том, что планирует встречать Новый год в Донецке. Об этом Иванисеня сказал в интервью сайту ua-football.com, сообщает СТРАНА.ua.

Так, на вопрос о планах встретить Новый год он ответил: "Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим".

Иванисеня дебютировал за национальную сборную Украины 14 ноября 2019 года в товарищеском матче против Эстонии.